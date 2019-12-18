Внучка Олега Янковского Лиза воссоединилась со своим бывшим возлюбленным актёром Александром Палем.
Молодые люди вместе учились в Московской международной школе. Роман между 31-летним актёром и 25-летней моделью возник в 2017 году. Пара свои отношения никогда не афишировала,
Накануне Паль отпраздновал своё 31-летие. Среди приглашённых была Янковская. Они оба выглядели влюблёнными друг в друга и счастливыми.
По словам их знакомых, Паль, и Янковская — свободные внутренне люди, которым порой необходимо устроить перерыв в отношениях.
Актёр Александр Паль получил известность, сыграв в таких фильмах как «Толя-робот» и «Горько!».
Ранее американский актёр Брэд Питт пришёл на рождественскую вечеринку к своей коллеге и бывшей жене Дженнифер Энистон. Помимо бывшего супруга на вечеринке были такие звёзды, как Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и Джимми Киммел.
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