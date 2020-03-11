Звезда телесериала «Сваты» Анна Кошмал восхитила поклонников подтянутой фигурой. Фанаты сошлись во мнении, что актриса может потягаться в стройности и с российскими, и с украинскими красавицами.
Анна опубликовала фото в облегающих джинсах и чёрной куртке поверх бюстгальтера. Линию декольте прикрывают длинный волосы актрисы. Минимальный макияж Анны, естественность и непринуждённость смотрятся эффектно и просто.
Особенно впечатлил фанатов пресс Кошмал, хотя актриса не публикует фото из спортзалов. «Влюблён в Анну ещё со «Сватов», «Я поражаюсь, как девушка может быть такой красивой!», пишут поклонники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Людмила Артемьева не будет сниматься в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.
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