https://static.news.ru/photo/ab54ff68-63fc-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Студия «Квартал-95» - http://www.kinopoisk.ru/level/17/film/424970/adv_type/cover/, Добросовестное использование

Звезда телесериала «Сваты» Анна Кошмал восхитила поклонников подтянутой фигурой. Фанаты сошлись во мнении, что актриса может потягаться в стройности и с российскими, и с украинскими красавицами.

Анна опубликовала фото в облегающих джинсах и чёрной куртке поверх бюстгальтера. Линию декольте прикрывают длинный волосы актрисы. Минимальный макияж Анны, естественность и непринуждённость смотрятся эффектно и просто.

Особенно впечатлил фанатов пресс Кошмал, хотя актриса не публикует фото из спортзалов. «Влюблён в Анну ещё со «Сватов», «Я поражаюсь, как девушка может быть такой красивой!», пишут поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Людмила Артемьева не будет сниматься в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.