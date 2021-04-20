Внучка Гурченко сообщила о пропаже драгоценностей актрисы

https://static.news.ru/photo/3735cf88-a25b-11eb-9899-96000091f725_660.jpg Людмила Гурченко Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королёва так и не получила бриллианты своей бабушки. Она заявила, что драгоценности актрисы куда-то исчезли.

Вопрос, как считает внучка звезды советского экрана, надо задавать вдовцу актрисы Сергею Сенину. Вероятно, он знает, куда делись драгоценности Гурченко, приводит мнение Королёвой KP.RU.

К сожалению, после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу, — говорит внучка актрисы.

Сама Елена Королёва с Сениным не общается. Она также считает несправедливым, что всё имущество именитой бабушки досталось именно её вдовцу. Тем более, что это всего лишь один из мужчин актрисы, с которым она провела последние годы жизни.

Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. Она скончалась 30 марта 2011 года.

Как сообщалось ранее, певец Филипп Киркоров в разговоре с журналистами рассказал о своей скорби по ушедшей из жизни артистке Людмиле Гурченко. По словам исполнителя болгарского происхождения, он часто приходит к ней на могилу, стараясь не пропускать ни день рождения, ни день кончины.