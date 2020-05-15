Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии

Фото: instagram.com/anna__shukshina

Сотрудники одного из бутиков Монако выгнали популярную телеведущую Викторию Боню из магазина. У светской львицы при себе не оказалось медицинской маски.

Боня в Instagram рассказала своим подписчикам о случившемся. Она была вынуждена купить защитное средство, чтобы забрать свои покупки. Я столько всего набрала, а меня вдруг спрашивают: «Где ваша маска? Её...