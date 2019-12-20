https://static.news.ru/photo/e3acf9da-2444-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Внучка Регины Дубовицкой стесняется знаменитой бабушки и не афиширует родство с ней. В честь бабушки её назвали Региной, но 21-летняя девушка не любит это имя и называет себя Никой.

Девушка учится в мединституте, где фактически никто не знает, что она родственница бессменной ведущей «Аншлага». Даже в соцсетях она подписывается другим именем, рассказала в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ Регина Дубовицкая.

Знаменитая бабушка на внучку не обижается, даже она уже привыкла называть внучку другим именем. Она любит делать девушке подарки и обещает подарить тёзке автомобиль, как только та получит права.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая выразила сочувствие молодым жёнам пожилых звёзд. Она сказала, что ей жаль девушек, решившихся выйти замуж за мужчин гораздо старше себя.