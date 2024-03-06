Внучатая племянница Бабкиной объяснила причину скандала с родственницей Певица Ксения Аверьянова: мне не нужен хайп на имени Бабкиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Певица и продюсер Ксения Аверьянова, приходящаяся внучатой племянницей Надежде Бабкиной, рассказала в беседе с KP.RU, что не хочет пиариться на имени знаменитой родственницы. При этом, по словам девушки, она сильно переживает из-за того, что звезда недавно в интервью открестилась от нее.

Я прихожусь Надежде Георгиевне внучатой племянницей, но не кровной. С Надеждой Георгиевной мы, безусловно, знакомы. Мы много раз виделись на семейных праздниках, в гостях, на службе в церкви, — объяснила Аверьянова.

Она подчеркнула, что ее тетя замужем за единственным сыном Надежды Георгиевны — Даниилом. Однако некоторые СМИ сократили степень родства и стали называть Аверьянову просто внучкой. Возможно, известной артистке это не поправилось.

Возможно, Надежда Георгиевна немного обиделась, что я пытаюсь якобы словить хайп на ее имени, но я не пытаюсь. <...> Блистать в заголовках как чья-то внучка и родственница мне не нужно, — подчеркнула родственница Надежды Бабкиной.

Она назвала причиной произошедшего ошибку журналистов и выразила уверенность, что в будущем у нее с Бабкиной состоится диалог, и она сможет объяснить ситуацию.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что ничего не знает о предполагаемой внучатой племяннице. По словам певицы, ей ничего не известно о родственнице по имени Ксения.