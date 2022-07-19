«Внесла смуту»: Алиса Вокс о конфликте с экс-солисткой «Ленинграда» Алиса Вокс раскрыла детали конфликта с экс-солисткой «Ленинграда» Юлией Коган

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алиса Вокс

Российская певица Алиса Вокс в беседе с NEWS.ru раскрыла подробности конфликта с бывшей солисткой группы «Ленинград» Юлией Коган. По ее словам, обе девушки рассчитывали на то, что Вокс заменит Коган во время декретного отпуска, а после уйдет. Несмотря на это, Шнуров оставил и ту и другую, что очень не понравилось Коган.

Она внесла смуту очень сильно в коллектив. Я же приходила как временный сотрудник. Юля вернулась, Шнуров объявил, что Алиса останется, но она будет на подтанцовке и на подпевке, на десятых ролях. Юле это не понравилось, хотя она была фронтвумен рядом с ним, а я стояла где-то там на галерке. Я больше как шут гороховый там скакала, — призналась Вокс.

Несмотря на подобное отношение, Алиса утверждает, что практически не испытывает обиды по отношению к Коган и Шнурову, поскольку не считает себя тщеславной. Однако певица вспомнила и грустный момент, когда Коган присвоила песню, которую Шнуров посвятил ей.

Песня «Сумка» была для меня написана. Юлия ее отжала просто рейдерским захватом. Она устроила истерику, что типа ты этой с*** пишешь песни, а мне нет? Притом что я понимаю, что у нее свое амплуа, у меня свое. У меня никакой профессиональной ревности не было, — рассказала Вокс.

Артистка уверена, что именно по причине подобного поведения Шнуров предпочел остаться с ней, а не с Коган, — последняя постоянно устраивала скандалы, в то время как сама Вокс была «очень послушной».

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