Внешность предполагаемой любовницы Ефремова ужаснула россиян

https://static.news.ru/photo/8813eeb2-4b7b-11eb-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Дарья Белоусова Фото: daryabelousova/instagram.com

Внешний вид Дарьи Белоусовой, предполагаемой любовницы осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова, расстроил россиян.

27-летняя актриса театра «Современник» Дарья Белоусова опубликовала в социальной сети снимок. Подписчики были шокированы изменениями, которые произошли с внешностью девушки всего за несколько месяцев.

Отчасти такие несимпатичные метаморфозы могли стать следствием переживаний за судьбу Ефремова.

Как быстро из молодой женщины можно превратиться в среднестатистическую тётку, — прокомментировал пост в Instagram один из пользователей.

Ранее 16-летняя дочь актёра Михаила Ефремова Вера напугала публику видео в TikTok, где она рассуждает о собственной смерти. Подписчики её аккаунта уже призвали мать девочки срочно обратить на это внимание. Примечательно, что дочь Ефремова, отбывающего в колонии наказание за смертельное ДТП в Москве, завела аккаунт в TikTok совсем недавно. В одном из первых постов она не просто намекала на суицид, а рассуждала о том, как окружающие отреагируют, если она умрёт.

ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев, писал NEWS.ru.