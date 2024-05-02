Внешность нового бойфренда Селены Гомес сказалась на ее популярности От Селены Гомес отписалось более 1 млн фанатов за сутки после фото с бойфрендом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Селена Гомес

Американская певица Селена Гомес потеряла более 1 млн подписчиков после публикации в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото со своим новым бойфрендом, музыкальным продюсером Бенни Бланко. 31-летняя исполнительница поздравила возлюбленного с выходом новой кулинарной книги, опубликовав несколько совместных снимков. Поклонники в комментариях выразили недовольство выбором артистки, написав тысячи негативных отзывов о внешности Бланко.

Гомес и Бланко встречаются с декабря 2023 года. Впервые на публике они появились на премии «Эмми» в январе 2024 года. После волны отписок за последние сутки число подписчиков Гомес составило 428 млн человек.

В ноябре 2023 года Гомес решила отказаться на некоторое время от ведения соцсетей. В своем блоге она объяснила, что удаляет приложение со всех гаджетов из-за критики со стороны подписчиков.Все началось с того, что артистка опубликовала пост, в котором поделилась, что ей не нравятся споры людей и оскорбления из-за палестино-израильского конфликта.



Она отметила, что хотела бы изменить мир, но ее публикация в этом не поможет. В ответ подписчики обвинили девушку в том, что она выставляет себя жертвой на фоне войны на Ближнем Востоке. Устав от критики в комментариях, Гомес объявила, что берет паузу в пользовании соцсетью.