Внешний вид Пугачёвой на праздничном фото вызвал неоднозначную реакцию

https://static.news.ru/photo/cd1eed50-49c2-11eb-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elizaveta_galkina.fan

Внешний вид советской и российской певицы Аллы Пугачёвой на новогоднем семейном фото вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в Интернете. Споры разгорелись в комментариях под снимком на фан-странице семьи Примадонны в социальной сети.

В кадре 71-летняя звезда стоит рядом с мужем — 44-летним Максимом Галкиным. Знаменитая пара окружена друзьями на фоне новогодней ёлки. Исполнительница позирует с пышной причёской в чёрной блузке, широких бежевых брюках и чёрных ботинках.

В замке [Максима] Галкина всегда весёлые компании и позитив, — говорится в комментарии аккаунта к посту.

Подписчики сразу начали дискутировать по поводу внешности Пугачёвой.

Галкин в музее восковых фигур. Ёлка класс!

Одна пластика. Бабульки, успокойтесь.

Алла уже похожа на какую-то куклу, неестественная.

У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть.

Накануне певица Ани Лорак опубликовала архивное фото с братьями под новогодней ёлкой. Будущей звезде на снимке от силы года четыре, узнать в ней знаменитость невозможно. Артистка росла в скромных условиях, у неё были три брата — Игорь, Сергей и Андрей. На архивном фото звезды запечатлены всего двое из них. Ани Лорак — слева в синем костюме с большим воротником, рядом братья — Игорь и Сергей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Штурм опубликовала в социальной сети фото украшения для новогодней ёлки. Звезда решила заказать «любимому» нечто похожее на фаллоимитатор. Не все поклонники исполнительницы оценили выбор. На неё посыпались обвинения в пошлости и мерзости.