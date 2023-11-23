Внебрачный сын, тяжелая болезнь: куда пропал Вячеслав Добрынин Внебрачный сын певца Вячеслава Добрынина хочет встретиться с отцом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Добрынин

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи раскрыл результаты ДНК-теста Альберта Штефана, который называет себя внебрачным сыном российского певца Вячеслава Добрынина. Сколько у Добрынина детей, чем сейчас занимается?

Сколько детей у Вячеслава Добрынина

Официально у Вячеслава Добрынина всего один ребенок — дочь Екатерина, которую родила певцу первая жена Ирина. В 1990-е годы она переехала в США, где вышла замуж за телеоператора и взяла фамилию Добрынина-Макгаффи. В Америке у Добрынина, который давно уже состоит в новом браке, родились внук и внучка.

Весной 2023 года на российском ТВ появился мужчина по имени Альберт Штефан, который заявил, что является внебрачным сыном Добрынина.

Что известно о «внебрачном сыне» Добрынина

Альберт Штефан родился в Красноярске, сейчас ему уже 51 год, сообщает StarHit (Вячеславу Добрынину 77 лет). По словам мужчины, о своем настоящем отце он случайно узнал в 2016 году, когда его мать услышала по телевизору песню Добрынина и сказала: «Это твой отец». С певцом она якобы сошлась в 1972 году, когда он был только в самом начале своей карьеры.

В дальнейшем Штефан принял решение выйти на связь со своим предполагаемым биологическим отцом, однако певец якобы не шел на контакт.

«Я ищу родственные связи, не преследую меркантильных интересов, для меня важен контакт с отцом», — заявил мужчина на шоу «Малахов».

По словам Альберта Штефана, в мемуарах Добрынина описана история знакомства с его матерью, однако она там выведена под другим именем.

«В книге он называет маму Марина, хотя она Светлана. Но в интернете можно найти архивное интервью, где уже все имена реальные, как есть. Также в книге он говорит про своего непризнанного ребенка, мол, его зовут Алик — меня действительно в детстве называли Аликом», — сказал Штефан.

Телеведущий Андрей Малахов предложил Вячеславу Добрынину провести ДНК-тест, однако тот заявил, что «подумает», поскольку Альберт на него не похож.

Тогда Штефан отправился в Ереван, где нашел племянника Добрынина — Армена, родственника армянского отца исполнителя, которого Вячеслав Добрынин сам так и не увидел при жизни. Армен Петросян согласился предоставить материал для ДНК-теста.

На программе «Малахов» были озвучены результаты — генетическое сходство между племянником и предполагаемым сыном оценили в 17%. Такой показатель не подтверждает, но и не исключает родства. Эксперт Снежана Королева заявила, что настоящие доказательства можно будет получить только в случае, если для ДНК-теста будет получен материал от самого Добрынина.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Вячеслав Добрынин

Где сейчас Вячеслав Добрынин

Между тем сам Добрынин не появляется на сцене и ведет закрытый образ жизни из-за микроинсульта, который он перенес в 2018 году. Летом 2022 года певец пообщался с журналистами, которым рассказал, что заболевание не прошло для него даром — три года он сильно болел, страдает от дефекта речи и сильной утомляемости.

«[Сейчас] все, что в жизни есть у меня, — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие», — рассказал Добрынин в эфире ТВЦ.

Тем не менее Добрынин заявил, что хотел бы вернуться на сцену, хотя здоровье на тот момент не позволяло. Он живет на своей даче в Старой Рузе, где за ним ухаживает жена Ирина.

Как рассказал старый друг певца Лев Лещенко, новый скандал с предполагаемым внебрачным сыном тяжело сказывается на Добрынине, и он «очень болен». Лещенко не стал комментировать историю Альберта Штефана.

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен. Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — говорил Лещенко.

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