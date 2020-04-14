«Вне времени, вне поколений»: звёзды поздравили Пугачёву с 71-летием

https://static.news.ru/photo/9cb794d4-5f3e-11e9-a77b-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Друзья примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой поздравили её с днём рождения в соцсетях.

Филипп Киркоров опубликовал поздравление ещё ночью, чтобы бывшая супруга смогла увидеть его, когда проснётся.

С Днём Рождения, моя Муза и Вдохновение! — подписал артист снимок, на котором он стоит на фоне портрета Пугачёвой.

К поздравлениям присоединились Владимир Винокур, Ирина Нельсон, Игорь Крутой, бывший зять Примадонны Владимир Пресняков — младший и другие. Популярный актёр Александр Петров назвал певицу великой русской женщиной и пожелал ей здоровья.

Вы — вне времени, вне поколений, — написал Петров.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Интернете выставлен на продажу рисунок, якобы выполненный Аллой Пугачёвой. Цена — 150 тысяч рублей. Нынешний владелец рассказал, что эту работу Примадонны заполучила его супруга ещё в 2005 году от друга певицы Олега Непомнящего. Именно он уверил женщину, что рисунок сделан самой Пугачёвой.