«Вне времени, вне поколений»: звёзды поздравили Пугачёву с 71-летием

Друзья примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой поздравили её с днём рождения в соцсетях.
Филипп Киркоров опубликовал поздравление ещё ночью, чтобы бывшая супруга смогла увидеть его, когда проснётся.
С Днём Рождения, моя Муза и Вдохновение! — подписал артист снимок, на котором он стоит на фоне портрета Пугачёвой.
К поздравлениям присоединились Владимир Винокур, Ирина Нельсон, Игорь Крутой, бывший зять Примадонны Владимир Пресняков — младший и другие. Популярный актёр Александр Петров назвал певицу великой русской женщиной и пожелал ей здоровья.
Вы — вне времени, вне поколений, — написал Петров.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в Интернете выставлен на продажу рисунок, якобы выполненный Аллой Пугачёвой. Цена — 150 тысяч рублей. Нынешний владелец рассказал, что эту работу Примадонны заполучила его супруга ещё в 2005 году от друга певицы Олега Непомнящего. Именно он уверил женщину, что рисунок сделан самой Пугачёвой.
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