Вмешался Кадыров? Почему закрыли клинику звездного хирурга Хайдарова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Звездный хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику «Русская медицина» на фоне скандалов с пластическими операциями знаменитостей. Что случилось с клиникой Хайдарова, кто из звезд делал у него операции, с какими скандалами он связан и мог ли в его дела вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров?

Что случилось с клиникой Хайдарова

Известный российский пластический хирург Тимур Хайдаров ликвидировал юрлицо ООО «Русская медицина». Как сообщила «Газета.Ru», это произошло 15 января 2024 года. В разговоре с изданием хирург заверил, закрытие клиники никак не связано со скандалами и недовольными его операциями знаменитостями. По его словам, «Русская медицина» так и не начала работу.

«Это было юрлицо, которое мы открывали еще, по-моему, в 2022 или в 2021 году. И планировали как медицинский центр для реабилитации, так и запускать направления, БАДЫ и так далее. <...> Бывает же, что вы компанию открыли с партнером и просто не пришли к осуществлению проекта», — объяснил Хайдаров.

Что за скандалы вокруг Тимура Хайдарова

Ранее несколько российских звезд пожаловались на качество пластических операций, которые сделал Тимур Хайдаров. Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что после операций у Хайдарова больше года жила в состоянии стресса и не могла посмотреть на себя в зеркало. Причиной стала неудачная подтяжка лица, после которой остались шрамы, а также маммопластика, из-за которой одна грудь стала заметно выше другой.

Любовь Успенская столкнулась с аналогичными проблемами.

«Одна грудь была тонкая, узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва „якорь“, он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха, и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры», — рассказала она Starhit.

Пластическому хирургу пришлось обратиться в полицию после того, как ему начал угрожать бывший пациент челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. По словам Вдовина, операция по имплантации ягодиц, сделанная в клинике Хайдарова, обернулась тяжелыми проблемами со здоровьем — ягодицы начали гнить. Вдовин потребовал с Хайдарова 10 млн рублей компенсации.

С аналогичной проблемой якобы столкнулся Филипп Киркоров: об этом сообщила одна из медсестер в клинике Хайдарова Telegram-каналу SHOT. Киркоров позже опроверг слухи о том, что у него гниют ягодицы.

«Тимур — врач от Бога», — объявил король поп-сцены в соцсетях.

Также из российских звезд операции у Хайдаров делали Яна Рудковская, Ирина Дубцова, DAVA, Инстасамка и другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Тимур Хайдаров и Филипп Киркоров

Кто требует наказать Хайдарова

Коллективное письмо против Тимура Хайдарова подписали 52 женщины, которых представляла адвокат Елена Сенина. Адвокат хирурга Александр Добровинский назвал это «сиськиным бунтом».

Пациенты, которые считают себя пострадавшими от пластического хирурга, в августе 2023 года обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Госдумы Адаму Делимханову с просьбой не допустить, чтобы, как они выразились, «хирург-мясник» Хайдаров продолжал свою деятельность. В видеообращении дамы показали разошедшиеся швы, глубокие рубцы и гноящиеся раны.

Позже стало известно, что клиники Хайдарова предложили компенсацию только трем пострадавшим.

В октябре 2023 года петиция против Хайдарова появилась и на Change.org: авторы адресовали ее президенту РФ Владимиру Путину, председателю Следственного комитета Бастрыкину и генпрокурору Краснову.

«За последнее время подано несколько сотен заявлений по привлечению хирурга Хайдарова за некачественные операции к ответственности. Однако допускается волокита. Тысячи людей негодуют. Хайдаров продолжает оперировать и демонстративно издевается над людьми», — утверждают авторы петиции.

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