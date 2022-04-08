«Влюбилась в Алишера, а вышла за Моргенштерна»: жена рэпера пояснила развод

Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила развод с рэпером. По её словам, их отношения дали трещину после свадьбы, а яркие чувства превратились в рутину. Об этом супруга рэпера рассказала в своём видеообращении.

Всё, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли, — призналась молодая жена музыканта.

Брак Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валиев) продлился чуть больше полугода. Всё началось, по словам Дилары, со ссор по мелочам, а вынужденный переезд за границу и вовсе негативно отразился на их отношениях. Как признаётся жена знаменитости, они оба думали, что изоляция должна была сплотить их, но вышло совсем наоборот.

Я никогда не была счастливее, чем в день нашей свадьбы. Я хотела быть частью его семьи, быть его лучшим другом, но я понимаю, что это просто невозможно. Меня разрывает от того, что происходит, от того понимания, что сами это сделали. Ни я, ни Алишер больше не можем это продолжать, — откровенно рассказала 22-летняя супруга исполнителя.

Несмотря на все разногласия, девушка продолжает с большим уважением относиться к пока ещё супругу, называет его очень умным человеком и благодарит «за ту сказку», которую он устроил для ней. Однако, приходит к выводу Дилара, семью нельзя построить на одном только романтическом и физическом влечении.

Я влюбилась в Алишера, хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла за... Моргенштерна. Иногда мне кажется, что Алишера больше нет, и это очень больно, — сказала жена музыканта.

Сам Моргенштерн уже прокомментировал заявление супруги, отозвавшись о ней с большой нежностью.

Дилара сняла видос и разложила всё по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь, — сказал музыкант.

Ранее сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против уфимского рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков. Они увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф.