«Влилась в наш коллектив»: Соседов о работе с Королевой в «Суперстар» Соседов заявил, что Королева влилась в коллектив шоу «Суперстар»

Фото: НТВ

Сергей Соседов и Наташа Королева

Певица Наташа Королева сразу влилась в коллектив шоу «Суперстар», сообщил корреспонденту NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, сейчас в программе сложился настоящий ансамбль в жюри, что очень важно для передачи и зрителей.

Наташа [Королева] влилась сразу в наш коллектив после Маши Распутиной. У нас вообще прекрасно, у нас ансамблевость. Тут главное, мы выступаем ансамблем в жюри, здесь не каждый сам за себя. <...> Мы не просто сидим тупо, мы что-то говорим от себя и ставим балл. У нас должно быть взаимодействие. Вот мы на это работаем, — пояснил Соседов.

Ранее стало известно, что Сергей Соседов вернется на НТВ в качестве члена жюри нового музыкального шоу телеканала «ВИА Суперстар!». Компанию ему составят телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка РФ Наташа Королева.

Соседов рассказал, что в шоу будут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. При этом, предупредил он, с группам спрос будет строже.

В декабре прошлого года Соседов объявил об увольнении из ток-шоу «За гранью». Телеканал отказался продлевать с ним закончившийся контракт. По словам шоумена, он работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу. Критик назвал произошедшее неблагодарностью.