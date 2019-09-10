https://static.news.ru/photo/cf0fad7c-d3c9-11e9-9c04-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Администрация Самары начала обсуждение предстоящего концерта певца Димы Билана, который должен компенсировать проведённое ранее выступление в нетрезвом виде.

В местном департаменте культуры рассказали, что связались с представителями артиста, передаёт РИА Новости .

Ранее Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. В видеообращении к фанатам артист рассказал, что встретил друзей в отеле и гримёрке и выпил с ними коньяк, в результате чего не смог выступить достойно. Он планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.

Певца поддержали представители отечественного шоу-бизнеса, среди них — Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, писал News.ru.