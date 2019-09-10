Администрация Самары начала обсуждение предстоящего концерта певца Димы Билана, который должен компенсировать проведённое ранее выступление в нетрезвом виде.
В местном департаменте культуры рассказали, что связались с представителями артиста, передаёт
Ранее Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. В видеообращении к фанатам артист рассказал, что встретил друзей в отеле и гримёрке и выпил с ними коньяк, в результате чего не смог выступить достойно. Он планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.
Певца поддержали представители отечественного шоу-бизнеса, среди них — Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, писал News.ru.