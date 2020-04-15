Власти Москвы подали в суд на мужа певицы Алсу

Компания ЗАО «ТАТ-Плаза», которой владеет супруг заслуженной артистки России Алсу Ян Абрамов, имеет задолженность перед Департаментом имущества столицы за одно из зданий в центре города.
Организация владеет особняком, который находится на Большой Татарской улице. К зданию под номером 15 у Департамента есть финансовые претензии. За ним числится непогашенная сумма в 266 тыс. рублей.
Чтобы эти деньги взыскать, столичная администрация подала на Абрамова в суд. При этом, как
О Яне Абрамове известно, что свою карьеру он начинал в компании своего отца Рафаэля Абрамова. Сейчас он вместе с сыном владеют контрольным пакетом одного из московских банков. Ян Абрамов также связан с недвижимостью и производством пиротехники. Вместе с Алсу они воспитывают дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля, которого пара назвала в честь дедушки со стороны отца.
Как писал NEWS.ru, ранее Алсу станцевала на домашнем карантине.
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