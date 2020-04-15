Власти Москвы подали в суд на мужа певицы Алсу

https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Компания ЗАО «ТАТ-Плаза», которой владеет супруг заслуженной артистки России Алсу Ян Абрамов, имеет задолженность перед Департаментом имущества столицы за одно из зданий в центре города.

Организация владеет особняком, который находится на Большой Татарской улице. К зданию под номером 15 у Департамента есть финансовые претензии. За ним числится непогашенная сумма в 266 тыс. рублей.

Чтобы эти деньги взыскать, столичная администрация подала на Абрамова в суд. При этом, как пишет Star Hit, особняк уже долгое время находится на ремонте и в нём не работает ни одна организация.

О Яне Абрамове известно, что свою карьеру он начинал в компании своего отца Рафаэля Абрамова. Сейчас он вместе с сыном владеют контрольным пакетом одного из московских банков. Ян Абрамов также связан с недвижимостью и производством пиротехники. Вместе с Алсу они воспитывают дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля, которого пара назвала в честь дедушки со стороны отца.

Как писал NEWS.ru, ранее Алсу станцевала на домашнем карантине.