Владимира Соловьёва жёстко высмеяли в пародийном юмористическом шоу

https://static.news.ru/photo/c58e4d0e-fdbb-11ea-97e1-fa163e074e61_660.jpg Азамат Мусагалиев Фото: vk.com/azabraza1984

Бывший кавээнщик, а ныне звезда юмористических шоу Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва, в которой высмеял его привычку оскорблять людей. Его персонаж Владимир Соловьёв-Разбойников провёл передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM».

Ироничный скетч был показан в рамках шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

В ходе «радиоэфира» гротескный журналист часто повторял слово «мразь», которое нередко использует реальный Соловьёв в своих эмоциональных монологах. Он призвал просыпаться с утра пораньше, чтобы как можно скорее начать ненавидеть Америку, напомнил, что «у нас не страна, а Рай», поэтому она «так и называется — Райсия», а заодно заявил, что в ходе голосования по поправкам к Конституции «за» проголосовали 73% россиян, хотя и не обошлось без вбросов, иначе не было бы 27% «против».

Крым же наш! Я бы даже сказал наш Крым наш. Специально с двух сторон словом «наш» запаковал, чтобы с какой стороны ни посмотрел, Крым был наш, — не на шутку разошёлся Соловьёв-Разбойников.

Основную часть своих заявлений пародийный журналист высказал в ходе словесных пререканий с «гостем» — коллегой Владимиром Познером. Тот, впрочем, хоть и с реальным именем, но тоже был не настоящим.

Соловьёв за годы журналистской деятельности прошёл путь от оппозиционно настроенного до провластного телерепортёра. В разные годы он работал на ОРТ (ныне — Первый канал), ТНТ, ТВ-6 и ТВС (оба канала были закрыты), а впоследствии — на НТВ. С 2010 года он работает на «России 1». Сейчас он является ведущим программ «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Москва. Кремль. Путин». Кроме этого он регулярно ведёт программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Относительно недавно телеведущий расширил свои интересы на YouTube, где ведёт стримы «Соловьёв LIVE». Ранее NEWS.ru писал, что его эфир, посвящённый политическому кризису в Белоруссии, попал под возрастное ограничение видеохостинга.