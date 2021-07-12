Владимир Соловьёв рассказал, к кому относится «с симпатией»

Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, что относится «с симпатией» к российскому футболисту Артёму Дзюбе, которого новый тренер сборной России, Валерий Карпин, не взял на отборочные матчи чемпионата мира-2022. Свою точку зрения он объяснил в беседе с «РБ Спорт».

Я отношусь к Артему с симпатией. Дзюба — капитан сборной. Народ его любил, — признался Соловьёв.

Также он добавил, что сам Карпин в прошлом был очень хорошим и известным футболистом, поэтому тренер сборной России по футболу должен понимать, какие чувства сейчас испытывает Дзюба. Телеведущий уточнил, что всегда удивлялся тому, как психология игрока «переходит» к психологии тренера, при этом подчеркнув, что не собирается «лезть в их спор».

Ранее Соловьёв обозвал телеведущую Ксению Собчак «мерзкой и гадкой особью» за её сравнение силовиков США с войсками СССР.