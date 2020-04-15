Владимир Пресняков — старший объяснил, почему его внук ещё не стал отцом

https://static.news.ru/photo/6d933a84-7efd-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков — старший Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший рассказал, почему у него ещё нет правнуков. Внук артиста Никита несколько лет назад женился на Алёне Красновой, а звёздный клан всё никак не дождётся пополнения в молодой семье.

Слухи о беременности Красновой ходят постоянно, однако Никита и Алёна публикуют в соцсетях фотографии из разных уголков мира и, судя по всему, детьми пока обзаводиться не хотят. Владимир Пресняков — старший отметил, что со своей женой Еленой, вокалисткой популярного ансамбля «Самоцветы», они не затягивали с потомством, однако у молодёжи другие планы.

Я бы вот очень хотел, но там его жена заканчивает институт, и есть такое мнение: пусть доучится сначала! Сейчас молодёжь такая трезвая — мы не думали, когда начинали жить вместе, где, на что жить, — сказал Пресняков-старший в интервью «МК».

Музыкант рассказал, что когда им с супругой приходилось гастролировать, сына Володю, отца Никиты, они оставляли с мамой Елены. После этого Владимир Пресняков — младший одну из первых песен посвятил своей бабушке.

Как писал NEWS.ru, ранее Кристина Орбакайте с восьмилетней дочкой Клавдией записали видеопоздравление для Аллы Пугачёвой. Ей исполняется 71 год. Из-за режима самоизоляции семья не может собраться вместе, чтобы отметить день рождения Примадонны.