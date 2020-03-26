https://static.news.ru/photo/f5690b68-6eff-11ea-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Пресняков рассказал, как коронавирус сломал его планы на день рождения. Певец отменил большой концерт по этому поводу, а отмечать именины будет в кругу семьи.

День рождения артиста — 29 марта, ему исполнится 52 года. Но певцу не до праздников, рассказал он в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Сейчас мы все находимся в одном месте - в нашем доме. Там же и мои родители. Но это не значит, что мы безвылазно сидим дома. Выходим на прогулки. Играем, например, в футбол. Нас там сейчас живёт человек 15. В основном все девушки, — поведал Пресняков.

Самое главное, считает певец, не впадать сейчас в панику. Поэтому в семье артиста царят шутки и прибаутки, которыми родные Преснякова поднимают себе настроение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке. Вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови.