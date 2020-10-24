Влад Соколовский развеял слухи о скорой женитьбе

https://static.news.ru/photo/9c5c79f6-16bb-11eb-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Влад Соколовский и Ангелина Суркова Фото: vs20/instagram.com

Певец Влад Соколовский развеял слухи о скорой свадьбе. 29-летний артист встречается с 21-летней финалисткой кастинга в группу SEREBRO Ангелиной Сурковой, однако, как заверил музыкант, о женитьбе пока не задумывается.

Понятия не имею, откуда взялась информация о моей скорой женитьбе, — отметил Соколовский в беседе со StarHit.

По его словам, у них с Сурковой действительно прекрасные отношения: девушку приняла семья певца, «всё хорошо и гармонично», однако «ни о каком предложении речи пока не идёт». Артист также заверил, что если это произойдёт, он сам объявит о радостном событии.

Известно, что в настоящее время пара живёт в съёмной квартире в Москве и наслаждается каждой минутой, проведённой вместе.

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