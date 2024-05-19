«Вкусный десерт»: Чуйков оценил выступление Муцениеце в театре-кабаре Продюсер Чуйков назвал Муцениеце «самым вкусным десертом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Продюсер Иван Чуйков назвал актрису Агату Муцениеце самым вкусным десертом. Он явился на выступление актрисы в театр-кабаре. Видеозапись с шоу «Абсолютно другая нага» он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Уже долгое время в интернете обсуждают роман Чуйкова с бывшей супругой актера Павла Прилучного.

Двое часто появляются вместе на мероприятиях, а на майские праздники они отправились за город, где Муцениеце познакомила телеведущего со своими детьми. Недавно Чуйков пришел на спектакль Агаты в театр-кабаре. В момент выступления Муцениеце сбросила с себя покрывало из пуха, закрывавшее обнаженное тело. Эту сцену он запечатлел на камеру и опубликовал в соцсетях.

Самый вкусный десерт, — прокомментировал он в своем блоге.

Актриса не осталась в стороне и разместила видео Чуйкова у себя на странице.

Ранее Муцениеце пошутила о бывших возлюбленных после решения экс-супруга Павла Прилучного обжаловать вердикт суда по алиментам. Так, недавно появились слухи, что американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили развестись. На это отреагировала Муцениеце, разместив в сторис совместное фото звездных артистов, сопроводив его ироничной подписью.