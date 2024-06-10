«Вижу себя бабушкой»: Глюкоза ответила на слухи о беременности дочери Глюкоза опровергла слухи о беременности 17-летней дочери Лиды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дочь Глюкозы Лида

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в эфире YouTube-шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ опровергла слухи о том, что ее 17-летняя дочь Лида беременна. По словам исполнительницы, у девушки сейчас нет молодого человека, она полностью посвящает себя музыке. Глюкоза отметила, что в случае рождения ребенка была бы рада стать бабушкой.

Не думала, что меня так рано запишут в бабушки. Не страшно быть бабушкой, страшно спать с дедушкой. Тьфу-тьфу-тьфу, но сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какая я буду бабушка. Но, мне кажется, рановато. Она пока не в отношениях, у нее нет молодого человека, — со смехом рассказала певица в шоу.

Чистякова призналась, что в ее молодости мама просила рассказывать об отношениях с парнями и ничего не скрывать. Глюкоза вышла замуж в 19 лет и родила первую дочь в 21 год. Она объяснила, что ей было не страшно начинать семейную жизнь, потому что муж был старше на 13 лет и являлся состоявшимся человеком. Глюкоза также пообещала, что поддержит свою дочь в любых обстоятельствах.

В апреле продюсер Максим Фадеев заявил, что музыкальный проект Глюк«oZa будет перезапущен без певицы Глюкозы. Он выложил в соцсети короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где было слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши». Он не уточнил, кто займет место Чистяковой-Ионовой.