«Витя — не мой продюсер»: Монеточка рассказала о своём муже

https://static.news.ru/photo/d82f681c-48ac-11eb-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/monetochkaliska

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, опровергла слухи о том, что вышла замуж за своего продюсера.

Путаница возникла из-за того, что надпись «prod» в треках и альбомах Монеточки всегда означала sound production — производство музыки, а не producing — продюсирование.

В общем, мы всего лишь вместе пишем наши песни, я отвечаю за тексты, Витя (Виктор Исаев, муж артистки. — NEWS.ru) — за музыку. Так что мы соавторы, напарники, соплеменники... а теперь ещё и супруги. Но никак не певица и продюсер, — объяснила исполнительница.

При этом она добавила что не испытывает «никакого хейта» к отношениям между музыкантами и их продюсерами.

Как писал NEWS.ru, Монеточка поделилась сомнениями после замужества. Она подняла этот вопрос в сторис Instagram. По словам 22-летней Монеточки, она оказалась «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж». С музыкантом Виктором Исаевым Гырдымова познакомилась в 2017 году.