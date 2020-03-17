https://static.news.ru/photo/be761b1a-681e-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган и Нино Нинидзе Фото: mvitorgan/instagram.com

Бывшая жена артиста Максима Виторгана, телеведущая Ксения Собчак, не мешает его нового роману с актрисой Нино Нинидзе. Журналистка даже разрешила их общему ребёнку, мальчику Платону, съездить на отдых вместе с отцом и его возлюбленной. Об этом рассказал сам Виторган.

Актёр отметил, что между ним и Собчак никогда не было «кухонных драм». Все в их семье, отметил Виторган, всегда нормально друг с другом общались.

Надеюсь, так будет и впредь, — цитирует артиста Hellomagazine.com.

Как писал NEWS.ru, Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Он жаловался на одышку и высокую температуру. Столичные врачи поставили диагноз «пневмония».

После того, как информация о болезни актёра попала в СМИ, своё беспокойство о состоянии бывшего супруга выразила Ксения Собчак. По её словам, она испугалась, не заразился ли Виторган коронавирусом.