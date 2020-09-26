Виторган поразил поклонников сходством сына и дочери на совместном фото

https://static.news.ru/photo/99189d60-0144-11eb-816f-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Виторган показал своих детей от разных браков. Актёр снял дочь и сына крупным планом, так что их лица не вошли в кадр целиком.

Фото опубликовано на странице его дочери Полины. Судя по второму снимку, 24-летняя Полина и 3-летний Платон веселились на заднем сиденье автомобиля. В какой-то момент они прильнули друг к другу головами, этот кадр и заснял отец. Поклонники актёра сразу разглядели семейное сходство девушки и малыша, в частности характерные черты лица и одинаковый цвет глаз.

Полина Виторган родилась в браке актёра с артисткой ТЮЗа Викторией Верберг. В этом же браке у пары родился сын Даниил. Платон — сын Максима Виторгана и Ксении Собчак. С ней он прожил шесть лет. Оба родителя мальчика по возможности стараются проводить с ним одинаковое количество времени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной её развода с актёром Максимом Виторганом стало то, что со временем супруги перестали разделять взгляды на жизнь и досуг. Откровения прозвучали в шоу Агаты Муцениеце на YouTube-шоу «Честный развод».