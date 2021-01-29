Виторган показал свою новую возлюбленную без одежды

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Российский актёр театра и кино Максим Виторган похвастался в социальной сети идеальной фигурой своей новой девушки Нино Нинидзе.

Сегодня о красоте, — подписал пост в Instagram артист.

В кадре женщина стоит, повернувшись спиной к камере и демонстрируя аристократичный профиль и татуировку в виде цветка лотоса между лопатками.

Не все фанаты согласились с представлениями Виторгана о женской красоте. Некоторые посчитали, что его избранница не отличается изяществом и хрупкостью и похожа на мужчину. Осуждающих комментариев было немного — поклонники актёра заметили, что у Нино нестандартные, но очень привлекательные черты.

Виторган познакомился с Нинидзе в 2019 году после расставания с ведущей Ксенией Собчак.

Ранее Максим Виторган показал новую фотографию с сыном Платоном от брака с Ксенией Собчак. Он поделился снимком из зала кинотеатра, где они посмотрели новый мультфильм Pixar «Душа». Подписчики оценили публикацию артиста, отметив, что Платон похож на отца. Они также назвали Виторгана «суперпапой», писал NEWS.ru.