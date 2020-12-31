Виторган показал, как его сын Платон читает стихотворение у ёлки

https://static.news.ru/photo/88bdf628-4b62-11eb-9807-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: mvitorgan/instagram.com

Актёр Максим Виторган выложил в социальной сети ролик, запечатлевший, как его сын Платон трогательно читает стихотворение у новогодней ёлки.

Так, артист снял своего наследника в джемпере и брюках на фоне украшенной ёлки. Малыш прочитал стихотворение: «Мчатся сани ледяные, колокольчики звенят, и в мешке везёт подарки Дед Мороз для всех ребят». В конце своего выступления Платон поздравил всех с наступающими праздниками и помахал ручками.

Предвкушение, чтобы аж дух перехватывало! Нетерпеливых, аж до срывающегося голоса, ожиданий! И не обманывающих их свершений и воплощений! С Новым годом! — написал Виторган в социальной сети.

Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак жили вместе на протяжении шести лет. Пара рассталась в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Маша Макарова, двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой, впервые побывала на новогодней ёлке. Телеведущая поделилась реакцией девочки.

Девочка действительно взирала на происходящее на утреннике с чрезвычайной серьёзностью. Даже организатор праздника, её любимый педагог по развитию Елена Куликова не смогла увлечь малышку.