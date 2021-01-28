Виторган опубликовал совместное фото с сыном от Собчак

Российский актёр театра и кино Максим Виторган показал новую фотографию с сыном Платоном от брака с Ксенией Собчак.
Виторган поделился снимком из зала кинотеатра, где они посмотрели новый мультфильм Pixar «Душа».
Очередное глубокое философское полемичное произведение Pixar, замаскированное под детский анимационный фильм. Возвышенная история о ценности жизни самой по себе. О том, что таланты и призвания, — это прекрасно, но едва ли не самый уникальный из них — талант любить жизнь, видеть красоту и быть счастливым! — написал актёр.
Подписчики оценили публикацию артиста, отметив, что Платон похож на отца. Они также назвали Виторгана «суперпапой»,
Как писал NEWS.ru, ранее Виторган выложил в социальной сети ролик, запечатлевший, как его сын Платон трогательно читает стихотворение у новогодней ёлки. Артист снял своего наследника в джемпере и брюках на фоне украшенного дерева.
Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак жили вместе на протяжении шести лет. Пара рассталась в 2019 году.