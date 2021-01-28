Виторган опубликовал совместное фото с сыном от Собчак

https://static.news.ru/photo/89bccb94-620a-11eb-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvitorgan/instagram.com

Российский актёр театра и кино Максим Виторган показал новую фотографию с сыном Платоном от брака с Ксенией Собчак.

Виторган поделился снимком из зала кинотеатра, где они посмотрели новый мультфильм Pixar «Душа».

Очередное глубокое философское полемичное произведение Pixar, замаскированное под детский анимационный фильм. Возвышенная история о ценности жизни самой по себе. О том, что таланты и призвания, — это прекрасно, но едва ли не самый уникальный из них — талант любить жизнь, видеть красоту и быть счастливым! — написал актёр.

Подписчики оценили публикацию артиста, отметив, что Платон похож на отца. Они также назвали Виторгана «суперпапой», передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее Виторган выложил в социальной сети ролик, запечатлевший, как его сын Платон трогательно читает стихотворение у новогодней ёлки. Артист снял своего наследника в джемпере и брюках на фоне украшенного дерева.

Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак жили вместе на протяжении шести лет. Пара рассталась в 2019 году.