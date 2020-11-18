Витас пристыдил прибедняющихся перед россиянами звёзд

https://static.news.ru/photo/ffd18402-2996-11eb-88ef-fa163e074e61_660.jpg Витас Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Виталий Грачёв, известный под творческим псевдонимом Витас, раскритиковал коллег по творческому цеху, которые жалуются на отсутствие денег из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Он призвал других звёзд перестать выставлять себя в негативном свете.

Витас также предложил им вспомнить обо всех остальных россиянах, которые тоже оказались в непростой финансовой ситуации.

Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода. <...> Хватит распродавать свои личные вещи — они пахнут нафталином, — написал певец в Instagram.

Он призвал с уважением относиться к федеральным телеканалам и не устраивать бойкот новогодних праздничных эфиров, так как зрители любят своих кумиров и ждут возможности насладиться их творчеством.

Витас подчеркнул, что с большим уважением относится к Валерию Меладзе, выступившему с идеей такого демарша, но не разделяет его позицию.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация у оставшихся без гастролей в больших залах артистов разная. Для некоторых пандемия вообще не стала преградой. Расценки на их участие в новогодних корпоративах исчисляются миллионами рублей.

Уходящий год и в целом оказался для отдельных представителей шоу-бизнеса весьма успешным. Например, рэпер Алишер Моргенштерн похвастался , что за последний год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.

В то же время музыкальный продюсер Иосиф Пригожин неоднократно жаловался на бедственное положение артистов, рассказывая, что из-за пандемии коронавируса те лишились львиной доли заработков и вынуждены жить на скромные средства.

Тем временем на телевидении уже начались съёмки новогодних шоу.