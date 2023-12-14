«Виноваты петухи!»: Шнуров назвал причину подорожания яиц в России Группа «Ленинград» выпустила новую песню о подорожании яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Ленинград» на своем официальном YouTube-канале выпустила новую композицию «За грехи» о подорожании куриных яиц. Юмористическая песня в исполнении солистки Зои (Ксении Руденко) называет причиной дефицита яиц петухов, а также их грехи. Для видео вокалистка переоделась в костюм курицы, автор песни Сергей Шнуров в клипе не появился.

«По решению Минюста запретили петушню. На прилавках стало пусто, но Минюст я не виню. За грехи! За грехи! В том, что исчезают яйца, виноваты петухи!», — поется в композиции.

Ранее Шнуров опроверг сообщение о своем переезде из России в Германию. Исполнитель заявил, что не переехал и не собирается эмигрировать. Артист также подчеркнул, что, если верить прессе, он «переехал уже раз пять, не меньше».

До этого мать помощницы Шнурова Анастасии Кулигиной сообщила, что певец тайком перебрался с семьей в Германию. Женщина рассказала, что ее дочь помогала семье Шнурова с переездом, в том числе и с перевозкой кошек на новое место жительства. Женщина заявила, что певец купил жилье за границей и практически перебрался туда. При этом в Россию, по ее словам, он периодически приезжает.

Женщина добавила, что ее дочь неоднократно ездила в Германию, где организовывала доставку вещей, а также нанимала рабочих для сборки мебели и ремонта в немецком жилище артиста. После этого, по словам Кулигиной-старшей, Анастасия повезла в Германию двух кошек Шнуровых.