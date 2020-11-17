Строить дачи: оказавшийся без доходов Винокур вспомнил, на кого учился

https://static.news.ru/photo/d42e4594-28ef-11eb-83c4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур с женой Тамарой Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Народный артист России Владимир Винокур предположил, что если концертные залы не будут открыты в обозримом будущем, ему придётся работать на стройке. Он посетовал на то, что государство не торопится помогать представителям шоу-бизнеса, поэтому тем не остаётся ничего иного, как трудиться по той специальности, что указана в дипломе.

Впрочем, артист не уверен, что у него это получится профессионально, так как он несколько десятилетий занимался творчеством.

Мне только остаётся вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник, — цитирует Винокура сайт телеканала «360».

Артист напомнил, что страдают не только звёзды сцены, но и работники смежных профессий, которые обеспечивают гастроли.

Он также указал на непоследовательность запретов: сфера развлечений фактически остановила работу, в то время как «за сутки в метро проходит девять миллионов человек, и они стоят впритык друг к другу». Таким образом, уверен Винокур, забота о безопасности граждан выборочна, а потому эффективность её сомнительна.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, ситуация у артистов разная. Для некоторых из них пандемия коронавируса не стала преградой. Расценки на их участие в новогодних корпоративах исчисляются миллионами рублей.

Уходящий год и в целом оказался для отдельных представителей шоу-бизнеса весьма успешным. Например, рэпер Алишер Моргенштерн похвастался , что за последний год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.

В то же время музыкальный продюсер Иосиф Пригожин неоднократно жаловался на бедственное положение артистов, рассказывая, что из-за пандемии коронавируса те лишились львиной доли заработков и вынуждены жить на скромные средства.