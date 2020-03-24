Владимир Винокур рассказал, как чувствует себя Лев Лещенко и призвал россиян не волноваться за здоровье народного артиста. Слухи о том, что певец госпитализирован с подозрением на коронавирус, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть его концертный директор.
Винокур заявил, что состояние его близкого друга не вызывает опасений, а всё остальное — домыслы,
Ну какие подозрения на коронавирус, здоровее Льва Валерьяновича нет никого в этой стране, — пошутил эстрадный артист.
Винокур сказал, что он тоже переживает за состояние певца, но не тревожит Лещенко без весомых причин. Артист также опроверг информацию о том, что появлялся у друга в инфекционной больнице, так как его туда бы и на порог не пустили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его и его супругу Ирину доставили в медцентр в Коммунарке, куда свозят всех больных COVID-19.
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