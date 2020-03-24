https://static.news.ru/photo/27881598-6e3e-11ea-a53d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур и Лев Лещенко Фото: Natalya Loginova/ Russian Look

Владимир Винокур рассказал, как чувствует себя Лев Лещенко и призвал россиян не волноваться за здоровье народного артиста. Слухи о том, что певец госпитализирован с подозрением на коронавирус, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть его концертный директор.

Винокур заявил, что состояние его близкого друга не вызывает опасений, а всё остальное — домыслы, пишет KP.RU.

Ну какие подозрения на коронавирус, здоровее Льва Валерьяновича нет никого в этой стране, — пошутил эстрадный артист.

Винокур сказал, что он тоже переживает за состояние певца, но не тревожит Лещенко без весомых причин. Артист также опроверг информацию о том, что появлялся у друга в инфекционной больнице, так как его туда бы и на порог не пустили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его и его супругу Ирину доставили в медцентр в Коммунарке, куда свозят всех больных COVID-19.