Винокур предположил, кто мог бы спародировать Зеленского Винокур отказался пародировать Зеленского, но уверен, что с этим хорошо справится Галкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юморист Владимир Винокур, спародировавший во время получения госнаграды президента США Джо Байдена, в комментарии Telegram-каналу SHOT предположил, что сам не смог бы спародировать президента Украины Владимира Зеленского. При этом он предположил, что с этой задачей хорошо бы справился его коллега Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Это только сможет, наверное, Максим Галкин. Он его делает. Сейчас, наверное, в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу, — сказал Винокур.

Винокур во время вручения государственных наград в Кремле показал пародию на Байдена, который падал с трапа самолета, путался в выходах со сцены и не понимал, с кем ему поздороваться. Он показал пародию, когда президент России Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

3 июля видеохостинг YouTube удалил канал блогера Макса КомикадZе, который снимал пародии на президента Украины. В качестве причины удаления канала YouTube указал: «нарушение правил сообщества». До этого блогер сообщал, что ему и его родным угрожают убийством. При этом злоумышленники знают его адрес.