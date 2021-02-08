Винокур потребовал дотаций для государственных артистов

https://static.news.ru/photo/49cb966c-69ff-11eb-bb2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России государственным артистам необходимо выплачивать дотации в период пандемии коронавируса. С таким предложением выступил юморист Владимир Винокур.

По его словам, если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотации. Это касается театров и ансамблей. При этом Винокур не знает, какую именно сумму лучше выплачивать, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Артист уверен, что частные исполнители не нуждаются в оказании финансовой помощи.

Винокур напомнил, что у него есть фонд и лично он в дотациях не нуждается. Юморист сам помогает своим артистам.

Ранее заслуженная артистка РФ Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. Таким образом она предлагает смягчить удар, который постиг культуру, от коронавируса. Она заявила, что люди заблуждаются, распространяя мифы о богатстве артистов. По её словам, у большинства из них такая же жизнь, как у остальных.

В свою очередь певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте новогодних «огоньков» невыполнимой.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры. При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей, писал NEWS.ru.