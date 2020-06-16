Винокур показал себя в «Артеке» 58 лет назад

https://static.news.ru/photo/ca1f5bba-b05e-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Винокур опубликовал архивное фото 58-летней давности, приурочив его к 95-летию «Артека». Снимок сделан в 1962 году, знаменитый артист на тот момент был обычным юношей, попавшим в лучший лагерь страны.

Поздравляю, родной Артек, с 95-летием!!! Пионер Володя Винокур, артековец 1962 года, с благодарностью! — трогательно подписал снимок Винокур.

Не заметить такой редкий кадр поклонники артиста просто не могли. Они отметили, что Винокур в юности был очаровательным молодым человеком и мог «свести с ума» любую красотку. Те, кому довелось побывать в «Артеке», признались, что тоже часто пересматривают свои фотографии из лагеря и добавляют, что «Артек» — это лучшее, что случалось в их жизни.

«"Артек" навсегда останется родным. Это факт. С днем рождения!» — пишут поклонники Винокура в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный юморист Владимир Винокур дал большое интервью, в котором рассказал, каким потрясением для него стала смерть его матери. 71-летний артист признался, что до сих пор со слезами на глазах вспоминает последние слова родительницы.