16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи

13:46, 06 сентября 2020

Артист Владимир Винокур опубликовал в Instagram видео момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены ежегодного фестиваля «Юморина» в Сочи. Из-за анонимного звонка о заложенной бомбе пришлось эвакуировать весь зал.

На записи видно, как во время выступления артиста на сцене к нему подходит ведущий и настоятельно просит пройти с ним за кулисы. «Что случилось?» — удивленно воскликнул при этом Петросян. «Такое бывает», — ответил ведущий, уводя его со сцены.

Чуть позже за кулисами артисты уже шутили по этому поводу. Петросян смеялся, почему зрителей эвакуировали, а их нет? А Винокур резюмировал, что их шутка про то, как они «взорвали зал», приобретает уже другой смысл. Пока полицейские с собаками проверяли здание на безопасность, артисты делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни. После проверки концерт продолжился.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐµÑÐ° Ð½Ð° ÑÐµÑÑÐ¸Ð²Ð°Ð»Ðµ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð¸Ð»ÑÑ Ðº Ð²ÑÑÐ¾Ð´Ñ Ð½Ð° Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÑ, Ð½Ð° ÑÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑÐµÐ» Ð²ÐµÐ´ÑÑÐ¸Ð¹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð» Ð¼Ð¾ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ñ ÐÐ²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐÐµÑÑÐ¾ÑÑÐ½Ð° Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ¸ÑÑ Ð²ÑÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ ÑÐµÑÐ½Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¼ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð°Ð¼ Ð¸ ÑÐ¹ÑÐ¸ ÑÐ¾ ÑÑÐµÐ½Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑÐµ Ñ Ð½Ð¸Ð¼. ÐÐ°Ð»ÐµÐµ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð°ÑÑ ÑÐ²Ð°ÐºÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹, Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¸ Ð½Ð°Ñ - Ð°ÑÑÐ¸ÑÑÐ¾Ð²! ÐÐ¾ÐºÐ° Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ»Ð¸ Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÑ, Ð¼Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¼Ð¸ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸ ÑÐ¾ÑÐ¾ ÑÐ¾ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ¼Ð¸ Ð¸ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð°Ð²Ð½ÑÐµ ÑÐ»ÑÑÐ°Ð¸ Ð¸Ð· Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸. Ð§ÐµÐ¼ Ð²ÑÐµ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¸Ð»Ð¾ÑÑ ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐµ Ð² Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾!! #ÑÐ¼Ð¾ÑÐ¸Ð½Ð° #ÑÐ¾ÑÐ¸ #ÑÐºÑÐºÐ»ÑÐ·Ð¸Ð²

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¸Ð½Ð¾ÐºÑÑ (@vladimir_vinokur)

Как писал NEWS.ru, Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на фестивале «Юморины» на территории Сочи. Причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.

На фестиваль в Краснодарский край артисты приехали, чтобы впервые выступить за несколько месяцев, так как долгое время концерты не проводились на фоне пандемии коронавируса.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео