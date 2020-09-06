Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи

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Артист Владимир Винокур опубликовал в Instagram видео момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены ежегодного фестиваля «Юморина» в Сочи. Из-за анонимного звонка о заложенной бомбе пришлось эвакуировать весь зал.

На записи видно, как во время выступления артиста на сцене к нему подходит ведущий и настоятельно просит пройти с ним за кулисы. «Что случилось?» — удивленно воскликнул при этом Петросян. «Такое бывает», — ответил ведущий, уводя его со сцены.

Чуть позже за кулисами артисты уже шутили по этому поводу. Петросян смеялся, почему зрителей эвакуировали, а их нет? А Винокур резюмировал, что их шутка про то, как они «взорвали зал», приобретает уже другой смысл. Пока полицейские с собаками проверяли здание на безопасность, артисты делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни. После проверки концерт продолжился.

Как писал NEWS.ru, Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на фестивале «Юморины» на территории Сочи. Причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.

На фестиваль в Краснодарский край артисты приехали, чтобы впервые выступить за несколько месяцев, так как долгое время концерты не проводились на фоне пандемии коронавируса.