https://static.news.ru/photo/33a0b02e-6f51-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Артист Владимир Винокур заявил, что он, как и вся страна, переживает за здоровье своего друга, 78-летнего Льва Лещенко, который в настоящее время находится в больнице для заражённых коронавирусом в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких.

Ему всё лучше и лучше. О выписке, конечно, пока речь не идёт. Так просто с двусторонним воспалением лёгких не выписывают. Мы все очень переживаем за него, — сказал порталу Teleprogramma.pro артист.

Как писал NEWS.ru, народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке. Вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови. Ранее врачи диагностировали у него двустороннее воспаление лёгких. Артист самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус и взяли анализы. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.

Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.