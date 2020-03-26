Владимир Винокур объяснил, почему Льва Лещенко перевели в реанимацию. У артиста и его супруги подозревают коронавирус.
Винокур сообщил, что его приятеля усиленно лечат. А в реанимацию певца перевели, потому что в палате нет оборудования, «которое помогает»,
Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно, — поделился Винокур.
Артист добавил, что сейчас хватает злопыхателей, которые распространяют про Лещенко недостоверную информацию. На таких людей не стоит обращать внимания. С другом Винокур на связи каждый день и следит сам за развитием событий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке. Вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови.
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