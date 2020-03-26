https://static.news.ru/photo/d941c3a0-6f11-11ea-b740-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур объяснил, почему Льва Лещенко перевели в реанимацию. У артиста и его супруги подозревают коронавирус.

Винокур сообщил, что его приятеля усиленно лечат. А в реанимацию певца перевели, потому что в палате нет оборудования, «которое помогает», сообщает Пятый канал.

Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно, — поделился Винокур.

Артист добавил, что сейчас хватает злопыхателей, которые распространяют про Лещенко недостоверную информацию. На таких людей не стоит обращать внимания. С другом Винокур на связи каждый день и следит сам за развитием событий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке. Вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови.