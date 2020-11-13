Винокур критически отнёсся к призыву бойкотировать «голубые огоньки»

https://static.news.ru/photo/973d8bd6-2719-11eb-8f93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: vladimir_vinokur/instagram.com

Народный артист РСФСР Владимир Винокур прокомментировал инициативу о бойкотировании выступлений на новогодних «голубых огоньках», озвученную певцом Валерием Меладзе. По его мнению, не стоит лишать шоу зрителей, ведь они ни в чём не виноваты.

До этого Меладзе в своём Instagram заявил, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних музыкальных мероприятий. Как сказал певец, без участия в «огоньках» пропадает само ощущение праздника. Поэтому, если музыкантам запрещают работать после введения ограничительных мер, им самим стоит отказаться от выступлений на новогодних концертах.

Как заметил Винокур, именно внимание зрителей является результатом работы телевидения. Сам цех и процесс съёмок — это другое. Поэтому идея бойкотировать «голубые огоньки» не слишком хороша.

Артист согласился с Меладзе в «необъяснимом» масштабе беды, имея в виду факторы в обществе, вызванные пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что в общественном транспорте постоянно находятся множество людей. А вот артистам работать не разрешают. Сам Винокур, по его признанию, уже девять месяцев платит членам своего коллектива зарплату самостоятельно. В коллективе артиста 30 человек.

Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить! — добавил Винокур в эфире телеканала «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал предложение Валерия Меладзе к артистам отказаться от съёмок в новогодних передачах.

По словам рыжего «Иванушки», выступления звёзд в праздничных шоу необходимы, «чтобы чисто вспомнили, что ты есть».