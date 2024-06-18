Виллу Ротару в Крыму могут отдать под госпиталь для участников СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Пятиэтажную крымскую виллу певицы Софии Ротару стоимостью 2 млрд рублей предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников СВО, сообщает Telegram-канал SHOT. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России». Сообщается, что Ротару приобрела особняк в 1996 году, несмотря на то, что он был включен в реестр национального культурного наследия.

По данным канала, особняк обошелся певице всего в $500. После бывшая «больница Роффе», построенная в XIX веке, была превращена в лакшери-отель Villa Sofia. Теперь представители «Ветеранов России» заявляют, что Ротару могла завладеть зданием с нарушением закона. Ее также обвиняют в финансовой поддержке ВСУ, говорится в сообщении.

Ранее продюсер и режиссер Виктор Кинн заявил, что Ротару уже в 80-е и 90-е годы, выступая на концертных площадках по всему СССР, была артисткой и человеком с очень большим гонором, поэтому конкурировала с Аллой Пугачевой за место главной певицы советской и российской эстрады. Он напомнил, что Ротару и Пугачева всегда недолюбливали друг друга и даже не участвовали в одних концертах.

Кинн добавил, что даже артисты, которые «сейчас имеют совесть плевать в СССР», не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик. «Взрастил их именно СССР», резюмировал собеседник, а дальше — «что выросло, то выросло».