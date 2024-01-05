Актер Илья Любимов наиболее известен зрителю по съемкам в фильме «Неадекватные люди» и сериалах «Не родись красивой» и «Отель Элеон». Что известно о карьере и личной жизни артиста?
Чем сейчас занимается Илья Любимов
Илья Любимов на протяжении 25 лет служит в московском театре «Мастерская П. Фоменко». Сейчас он задействован в пяти спектаклях. За выслугу лет актер мог получить звание заслуженного артиста, однако до сих пор не получил никаких регалий и не знает почему.
«Очень хороший вопрос. Я не знаю. Обычно это работа определенных служб в театре. Но почему-то это не сделано. Вот сейчас закончу интервью и задам этот вопрос, почему же я до сих пор не заслуженный. Но, думаю, тут есть определенные традиции нашего мастера, который скептически относился ко всему этому», — рассказал он «Известиям».
Помимо работы в театре, актер активно снимается в кино. В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Клипот», а также фильмы «Мой любимый чемпион», «Человек из ниоткуда» и «Новогодний шеф». Он задействован в еще шести проектах, которые находятся на стадии производства. В 2024 году с Любимовым выйдет триллер «Красные линии», где в качестве актрисы снялась и певица Полина Гагарина.
Что известно о криминальном прошлом Любимова
Илья Любимов в интервью 7days.ru признался, что в подростковом возрасте, желая испытать «острые ощущения», он употреблял наркотики, а также воровал деньги у родителей.
«Скажем так: в физическом душегубстве я не повинен. Но всевозможные способы относительно честного отъема денег, включая крупные аферы, манипуляции со всякими губительными веществами, говоря прямо, наркотой, этого было с лихвой», — сообщил он.
Илья Любимов не скрывает, что его не раз задерживала полиция, однако ему удалось избежать уголовного наказания. По словам артиста, благодаря усилиям адвокатов он получил лишь условный срок.
Позднее актер решил изменить свою жизнь, в 28 лет прошел обряд крещения Казанском храме на Красной площади и стал верующим человеком. Просил у Бога жену по судьбе.
Что известно о личной жизни Ильи Любимова
Илья Любимов в 2011 году женился на актрисе Екатерине Вилковой. Их свадьба и венчание состоялись в православных традициях спустя год после знакомства. Перед тем как узаконить отношения, они проверили свои чувства на прочность: так как актер уже был верующим человеком и служил алтарником в храме, он предложил избраннице год воздерживаться от интимной близости. А потом отправиться за благословением к духовному наставнику — отцу Димитрию. Артистка согласилась.
Спустя год после женитьбы у артистов родилась дочь Павла, названная так в соответствии со святцами, а в 2014 году — сын Петр. В интервью Светлане Бондарчук артист признался, что до сих пор наслаждается семейной жизнью.
«Я действительно очень зависим от Кати. Я стал с ней одним существом. Мне мало ее, она много снимается, очень занята. <...> Я просто хотел Катю всю постоянно. Я просто обхожу эту тему, не знаю, как сказать, мне мало секса с Катей всегда. У Кати все в порядке, и у нас все в порядке с этим. Просто она меня так возбуждает. Она невероятная, красивая», — уточнил артист.
По его словам, они с супругой практически не ругаются, а в моменты ссор максимум расходятся по разным комнатам. В октябре 2023 года артист опроверг слухи о разводе.
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