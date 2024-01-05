Вилкова, слухи о разводе, криминальное прошлое: где сейчас Илья Любимов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Илья Любимов

Актер Илья Любимов наиболее известен зрителю по съемкам в фильме «Неадекватные люди» и сериалах «Не родись красивой» и «Отель Элеон». Что известно о карьере и личной жизни артиста?

Чем сейчас занимается Илья Любимов

Илья Любимов на протяжении 25 лет служит в московском театре «Мастерская П. Фоменко». Сейчас он задействован в пяти спектаклях. За выслугу лет актер мог получить звание заслуженного артиста, однако до сих пор не получил никаких регалий и не знает почему.

«Очень хороший вопрос. Я не знаю. Обычно это работа определенных служб в театре. Но почему-то это не сделано. Вот сейчас закончу интервью и задам этот вопрос, почему же я до сих пор не заслуженный. Но, думаю, тут есть определенные традиции нашего мастера, который скептически относился ко всему этому», — рассказал он «Известиям».

Помимо работы в театре, актер активно снимается в кино. В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Клипот», а также фильмы «Мой любимый чемпион», «Человек из ниоткуда» и «Новогодний шеф». Он задействован в еще шести проектах, которые находятся на стадии производства. В 2024 году с Любимовым выйдет триллер «Красные линии», где в качестве актрисы снялась и певица Полина Гагарина.

Что известно о криминальном прошлом Любимова

Илья Любимов в интервью 7days.ru признался, что в подростковом возрасте, желая испытать «острые ощущения», он употреблял наркотики, а также воровал деньги у родителей.

«Скажем так: в физическом душегубстве я не повинен. Но всевозможные способы относительно честного отъема денег, включая крупные аферы, манипуляции со всякими губительными веществами, говоря прямо, наркотой, этого было с лихвой», — сообщил он.

Илья Любимов не скрывает, что его не раз задерживала полиция, однако ему удалось избежать уголовного наказания. По словам артиста, благодаря усилиям адвокатов он получил лишь условный срок.

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва» Илья Любимов и Наталия Курдюбова во время сбора труппы московского театра «Мастерская Петра Фоменко»

Позднее актер решил изменить свою жизнь, в 28 лет прошел обряд крещения Казанском храме на Красной площади и стал верующим человеком. Просил у Бога жену по судьбе.

Что известно о личной жизни Ильи Любимова

Илья Любимов в 2011 году женился на актрисе Екатерине Вилковой. Их свадьба и венчание состоялись в православных традициях спустя год после знакомства. Перед тем как узаконить отношения, они проверили свои чувства на прочность: так как актер уже был верующим человеком и служил алтарником в храме, он предложил избраннице год воздерживаться от интимной близости. А потом отправиться за благословением к духовному наставнику — отцу Димитрию. Артистка согласилась.

Спустя год после женитьбы у артистов родилась дочь Павла, названная так в соответствии со святцами, а в 2014 году — сын Петр. В интервью Светлане Бондарчук артист признался, что до сих пор наслаждается семейной жизнью.

«Я действительно очень зависим от Кати. Я стал с ней одним существом. Мне мало ее, она много снимается, очень занята. <...> Я просто хотел Катю всю постоянно. Я просто обхожу эту тему, не знаю, как сказать, мне мало секса с Катей всегда. У Кати все в порядке, и у нас все в порядке с этим. Просто она меня так возбуждает. Она невероятная, красивая», — уточнил артист.

По его словам, они с супругой практически не ругаются, а в моменты ссор максимум расходятся по разным комнатам. В октябре 2023 года артист опроверг слухи о разводе.

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