Викторию Боню заподозрили в жестоком обращении с дочерью

https://static.news.ru/photo/d3fa3614-3ee8-11eb-a4b8-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Представители органов опеки заподозрили телеведущую Викторию Боню в жестоком обращении с дочерью Анджелиной.

Так, один из недоброжелателей светской львицы подал на Боню соответствующее заявление. Органам опеки сообщили, что ребёнок не посещает школу и что телеведущая поднимает руку на свою дочь, пишет KP.RU.

Где-то две недели назад ко мне пришли шесть человек из органов опеки. Сказали, что на меня пожаловались: мол, я бью свою дочь, она не ходит в школу и так далее, — написала Боня в социальной сети.

По её словам, в настоящее время дочь живёт в Монако, она является гражданином этого государства. Боня также подчеркнула, что представители органов опеки назвали ей имя недоброжелательницы.

Известно, что отцом девочки является наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит. Пара прожила в гражданском браке семь лет, у них родилась дочь Анджелина. После расставания со Смерфитом телеведущая несколько раз меняла место жительства.

Летом 2020 года Боня обосновалась в Монте-Карло. Вместе с дочкой она проживает в роскошной квартире с видом на Средиземное море.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктория Боня закатила вечеринку по случаю своего 41-летия с участием звёзд шоу-бизнеса в одном из столичных ресторанов. Экс-участницу «Дома-2» не остановила пандемия и требование соблюдать меры безопасности.

На вечеринку к звезде пришли Анна Седокова, Эвелина Блёданс, Андрей Малахов, Виталий Гогунский и другие знаменитости.