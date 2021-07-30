Виктория Боня упрекнула Бузову в «торговле» отношениями

Виктория Боня объявила о том, что снова находится в отношениях, но при этом не торопится представлять своего избранника. Экс-участница «Дома-2» пояснила, что не собиратеся «торговать своими отношениями», как это делает Ольга Бузова, пишет «Собеседник».

В отношении любых моих связей всегда ходили догадки и додумки СМИ. Я из первых уст о своих романах говорила очень редко, даже фотосессии с отцом моей дочери мы делали потому, что так нужно было, чтобы люди понимали, что все хорошо. Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я — точно не буду, — цитирует бизнесвумен газета.

Телеведущая пережила длительные отношения с миллиардером Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину, а также с бизнесменом Пьером Андюраном. с которым рассталась не на самой позитивной ноте.

Много лет Боня живёт в Европе, где занимается бизнесом и саморазвитием.

Многие девушки отзываются на мою идею, и я хочу, чтобы русская женщина могла оценить себя по достоинству. К сожалению, наши женщины себя недооценивают, а впоследствии недооценивают и их. В Европе, где я живу много лет, наших женщин воспринимают как охотниц за богатыми мужчинами. Мы должны исправить этот имидж, — заявил телеведущая.

Ранее Виктория Боня раскрыла подробности отношений с телеведущим Владимиром Соловьёвым, который часто смеётся над ней в эфире своих шоу.