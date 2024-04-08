Виктория Боня собралась на свидание с копией бывшего возлюбленного Виктория Боня получила букеты от иностранца и собралась на свидание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что за ней начал ухаживать знакомый ее соседей в Москве. По словам звезды, мужчина похож на отца ее 12-летней дочери Анджелины — ирландского миллионера Алекса Смерфита.

Девочки, сколько цветов! Сегодня незнакомец второй букет принес сам. Оказывается, он ходил в гости к кому-то в моем подъезде. Ну что, пригласил на свидание. Идем? Кстати, он иностранец, — написала Боня.

Бывшая участница шоу «Дом-2» также призналась, что прежде получила один букет, но от курьера. Сегодня ухажер принес цветы сам. Подписчики звезды, отметив щедрость мужчины, посоветовали согласиться на свидание.

Ранее Боня рассказала, что провела пятидневное голодание для того, чтобы ее пупок принял вертикальное расположение. По слова блогера, она мечтала о «вертикальном пупке» и очень рада, что избавилась от пяти килограммов лишнего веса и достигла своей цели.

Боня, комментируя исчезновение из общественного поля жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, заявила, что ее могли принести в жертву иллюминатам. Принцесса, по мнению модели, могла стать жертвой неких «демонических сил», которые питаются человеческой плотью и пьют кровь детей.