Виктория Боня раскрыла свой метод восстановления после праздничных застолий

https://static.news.ru/photo/c214a0c6-54d5-11eb-8d73-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая и бизнесвумен Виктория Боня в период новогодних праздников не стала ограничивать себя в еде, потому что у неё есть секрет, который позволяет сохранять стройную фигуру.

Звезда отказалась от следования строгим диетам и радовала себя любимыми угощениями и традиционными праздничными блюдами. В беседе с «Вечерней Москвой» Боня призналась , что несколько лишних килограммов, набранных в таком режиме, не вгоняют её в депрессию.

Для меня это вообще не проблема, я даже радуюсь, если ко мне прилипает лишний килограмм. Но это совсем ненадолго, — отметила знаменитость.

По словам телеведущей, «от новогодних застолий и следа не осталось», когда она вернулась к занятиям бегом и дыхательными практиками. Боня порекомендовала всем россиянам следовать её примеру, чтобы ускорить восстановление организма от праздничных нагрузок. Она подчеркнула, что лёгкая кардиотренировка улучшит работу всех функций организма.

Ранее Боня рассказала, сколько получала на проекте «Дом-2». По словам теледивы, её гонорар дошёл с $1 тысячи до $6 тысяч. Когда Боня ушла из реалити-шоу, то не смогла договориться с продюсером о её заработке в случае возвращения. Виктория рассчитывала на $15–20 тысяч в месяц, ей могли предложить только $10–12 тысяч, писал NEWS.ru.