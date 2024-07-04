Виктория Боня раскрыла правду о тратах миллионера Смерфита на их дочь Виктория Боня пожаловалась, что отец ее дочери не оплачивает «абсолютно ничего»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер Виктория Боня в своем Telegram-канале рассказала, что бизнесмен и миллионер Алекс Смерфит не тратит на их дочь Анджелину «абсолютно ничего». По словам звезды, он не оплачивает поездки, переезды и хобби подростка. Однако, как утверждает Боня, она не злится на Смерфита.

Он не оплачивает ничего, никаких переездов моих с Анджелиной, если мы вылетаем, ни Uber, даже когда она ездит кататься на лошадях… Чтобы вы понимали — абсолютно ничего, — призналась знаменитость.

Боня также отметила, что квартиру в Монако, роддом, где родилась Анджелина, они со Смерфитом оплачивали пополам. Позже избранник взял траты на себя, но ненадолго. С тех пор, как заметила блогер, она обеспечивает себя полностью. Звезда также призналась, что отношения, в которых «мужчины ей помогали», были у нее в далеком 2007 году.

Ранее Виктория Боня назвала актрису Надежду Сысоеву человеком «с внутренним уродством». Девушки поссорились во время съемок нового сезона шоу «Выжить в Дубае» из-за нехватки палаток для ночевки. Когда Боня предложила Сысоевой переночевать с ней, та ответила, что не будет поддерживать «лагерные порядки от профессиональных разводил». Боня в ответ напомнила, что на заре своей карьеры Сысоева оставалась у нее дома и спала с ней в одной кровати.