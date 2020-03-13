https://static.news.ru/photo/c8dc4222-6545-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня прошла в джунглях Перу магический обряд с использованием напитка аяваска. Существует местное поверье, что он очищает не только тело, но и душу.

Перед обрядом светская львица загадала, что хочет забеременеть. По словам Бони, это была уже 15-я церемония.

Нет никакого транса. Я прохожу ритуал с открытыми глазами. Только когда закрываю глаза, у меня открывается третий, — рассказала она.

Откровения гламурной дивы вызвали массу критики со стороны не только поклонников, но и специалистов. Так, по словам главного нарколога страны Евгения Брюна, употребление этого напитка приводит к шизофреноподобным психозам, пишет StarHit.

И таких больных мы получаем прямо из Перу. Приходится долго заниматься их лечением, — сказал медик, отметив также, что такими обрядами занимаются псевдошаманы, строя на этом неплохой бизнес.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня удалилась из Instagram и отправилась в Перу, никому не сообщив о своих планах. Накануне путешествия она намекала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Вскоре после этого о ней не было известно несколько дней. Позднее фото ведущей, отдыхающей в Перу, выложил в соцсеть шаман Омар Ахмадзай.