«Жар, диарея, рвота»: Боня не смогла покорить Эверест из-за болезни Блогер Виктория Боня сорвала восхождение на Эверест из-за горной болезни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Виктория Боня

Российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня столкнулась с серьезными проблемами во время восхождения на Эверест: у нее началась горная болезнь, из-за чего пришлось экстренно эвакуироваться со склона на вертолете, рассказала она в своих социальных сетях. Сейчас девушка находится в деревне Лукла под наблюдением врачей.

Меня сегодня будет сложно узнать. Попросила кислород, потому что сатурация 55. И это я еще не сплю, а когда я буду спать, это вообще будет треш, — поделилась Боня.

По словам ее словам, в лагере, где она находилась, сразу у нескольких участников экспедиции начались жар, рвота и диарея. Медицинское обследование выявило у Виктории вирусную инфекцию.

Оказывается, в нашем лагере сегодня еще пять человек слегли. <…> У людей поголовно жар, рвота, диарея, и они даже встать не могут, — пожаловалась модель.

Несмотря на перенесенные трудности, телеведущая не отказывается от планов вновь отправиться в горы. Боня планирует повторить попытку, когда полностью восстановит здоровье.

В октябре 2024 года Боня заявила о намерении покорить Эверест. В своих соцсетях она опубликовала видео с желтым вертолетом и снаряжением, а также фото с подписью: «Вот и следующая гора».